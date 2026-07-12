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Coupe du Monde 2026, Algérie : l’adjoint de Petkovic aperçu aux côtés des supporters suisses

Par Allan Brevi
1 min.
Vladimir Petkovic, l'entraîneur du FC Girondins de Bordeaux @Maxppp

Alors que Vladimir Petkovic reste au centre des critiques après l’élimination de l’Algérie en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Suisse (0-2), une nouvelle séquence vient alimenter la colère des supporters des Fennecs. Après avoir déjà été pointé du doigt pour ses choix tactiques, sa communication après le tournoi et son attitude au coup de sifflet final face à son ancienne sélection, le technicien suisse se retrouve une nouvelle fois fragilisé par une polémique liée à son entourage.

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En effet, son adjoint Davide Morandi a été aperçu lors d’une intervention sur une chaîne suisse afin de soutenir [la sélection helvétique face à l’Argentine]([https://www.footmercato.net/live/89648408993149265-argentine-vs-suisse]()), un épisode qui a rapidement fait réagir en Algérie. Une présence qui passe mal auprès d’une partie des supporters, déjà méfiants envers le staff de Petkovic, accusé depuis son arrivée de manquer de proximité avec la culture du football algérien. Alors que la FAF envisagerait finalement de maintenir le sélectionneur en poste malgré la contestation, cette nouvelle polémique risque de raviver les tensions autour du staff technique des Fennecs.

Pub. le - MAJ le
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