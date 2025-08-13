Supercoupe d’Europe : les supporters du PSG mettent déjà le feu à la ville d’Udine !

Udine s’est parée de rouge et bleu bien avant le coup d’envoi de la Supercoupe d’Europe, et pour cause : les supporters du Paris Saint-Germain ont littéralement pris possession de la ville. Ce mercredi 13 août, près de 6 000 d’entre eux – un record absolu dans l’histoire de la compétition – ont fait le déplacement pour pousser leur équipe face à Tottenham, malgré la localisation excentrée de cette cité du nord-est italien, aux portes de la Slovénie. Banderoles, maillots, chants et drapeaux : dès les premières heures de la journée, les rues, les terrasses et les places vibraient déjà au rythme parisien, transformant Udine en une annexe du Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Portés par le récent sacre en Ligue des champions et la finale de Coupe du monde des clubs, les fans parisiens sont venus avec une seule idée en tête : voir leur club décrocher enfin la première Supercoupe d’Europe de son histoire. L’affluence massive, l’ambiance électrique et la présence d’un Fan Meeting Point entièrement dédié au PSG au Parco Moretti achèvent de donner à la ville un air de fête avant même que le ballon ne commence à rouler. «J’avoue que je ne connaissais pas du tout Udine avant ce match. Les petites places, les terrasses, les décorations aux couleurs de la Supercoupe… c’est magnifique. L’organisation est vraiment fluide, entre les navettes et les fan zones, on est pris en main du début à la fin. On veut montrer à l’équipe qu’on est derrière elle pour cette saison qui peut encore être historique», nous précise Aurélien. Udine est déjà à la fête depuis plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Udine sera Rouge et Bleu !

Pour canaliser cette ferveur et offrir un espace de rassemblement digne de l’événement, le club avait installé son « Fan Meeting Point » au Parco Moretti, ouvert dès 11 heures à tous les détenteurs de billets. Ce véritable QG parisien, pensé comme un échauffement festif avant le match, offre une journée complète d’animations : introduction et présentation par Vincent Royet, shows musicaux, sets de DJ, démonstrations de freestylers, et même des interventions de l’ancien international Jérémy Ménez, très attendu par les fans. Un quiz spécial « PSG européen » sera organisé pour tester la culture footballistique des participants, tandis que la diffusion du film PSG–Inter va permettre de revivre un grand moment de l’histoire récente du club : «Faire ce déplacement, c’est une façon de prolonger la fête après la Ligue des champions. On est venus en groupe, on a déjà rencontré des supporters de Tottenham dans les rues et l’ambiance est hyper bon enfant. Udine, c’est petit mais ça bouge, et le Fan Meeting Point du PSG au Parco Moretti, c’est juste énorme pour chauffer tout le monde avant le match», nous explique Karim qui sera bien au stade ce soir.

La programmation, rythmée quasiment minute par minute, alternait musique live, performances sportives et moments d’échanges. Après l’ouverture officielle, les festivités vont s’enchaîner : concerts, DJ set, performances de freestyle à 13h30, film à 14h, nouveau show musical à 15h, quiz à 15h30, duel Jérémy Ménez contre les freestylers à 16h, puis un show de clôture avant la marche collective vers le stade à 17h. L’ensemble, placé sous le signe du partage et de l’excitation d’avant-match, permet aux supporters de se retrouver, de chanter, de vibrer et de faire résonner l’âme du Parc des Princes au cœur du Frioul. «On a mis plus de 12 heures pour arriver jusqu’ici, mais franchement, ça valait le coup. Udine est super accueillante, les gens sont souriants et on sent que toute la ville vit pour cet événement. Après la victoire en Ligue des champions, c’était impensable pour moi de ne pas être là pour lancer la nouvelle saison avec un premier trophée», nous confie Lucas, présent depuis lundi. Le chef de la police, Pasquale Antonio De Lorenzo, a mobilisé environ 1 000 agents, dont 600 venus d’autres régions, pour sécuriser un match classé à très haut risque. Le dispositif inclut démineurs, unités antiémeutes et hélicoptères équipés de systèmes vidéo et de vision nocturne.

La suite après cette publicité

Une telle affluence exige toutefois une organisation millimétrée pour éviter toute congestion dans cette ville d’environ 100 000 habitants. La municipalité d’Udine, l’UEFA et les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif spécial : parkings gratuits et navettes dédiées pour rejoindre le stade, liaisons directes depuis la gare, zones de taxis réaménagées et restrictions de circulation autour du Friuli. Ces mesures visent à permettre aux milliers de fans de converger vers le match en toute sécurité et dans la bonne humeur. Dans les rues, sur les places et jusque dans les fan zones, l’ambiance parisienne met déjà le feu à Udine bien avant que l’arbitre ne siffle le coup d’envoi.