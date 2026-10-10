Belgique : Radja Nainggolan regrette de ne pas avoir choisi l’Indonésie

À 38 ans, Radja Nainggolan nourrit quelques regrets concernant sa carrière internationale. Ancien joueur de l’AS Roma et de l’Inter Milan, le milieu de terrain belge estime aujourd’hui qu’il aurait peut-être dû représenter l’Indonésie, pays d’origine de son père, plutôt que les Diables Rouges. Dans un entretien accordé à Het Belang van Limburg, il est revenu sur ce choix effectué au début de sa carrière, alors qu’il ne connaissait presque rien de ses racines indonésiennes. « Je ne pouvais pas hésiter sur l’équipe nationale car je ne connaissais pas le pays. Quand j’avais environ cinq ans, mon père est parti. Je ne l’ai plus jamais revu », a-t-il expliqué. Ce n’est qu’en 2013, lors d’un voyage de deux semaines en Indonésie, que Nainggolan a véritablement découvert la culture et le mode de vie locaux. Une expérience marquante, mais trop tardive pour influencer son choix sportif, puisqu’il avait déjà effectué ses débuts avec la Belgique en 2009.

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Avec le recul, l’ancien international belge porte désormais un regard différent sur les possibilités qu’aurait pu lui offrir la sélection indonésienne. Impressionné par la ferveur populaire autour du football dans ce pays, il évoque notamment les affluences impressionnantes et les opportunités commerciales dont bénéficient les joueurs. « Il y a 70 000 personnes pour un petit match contre le Vietnam ou l’Irak, ils sont tellement passionnés. Il y a aussi énormément d’argent qui circule », a-t-il souligné, avant d’évoquer les avantages liés à la notoriété après une carrière sportive. Mais c’est surtout la fin de son aventure avec les Diables Rouges, sous les ordres de Roberto Martinez, qui semble nourrir ses regrets. « À l’époque, je n’y pensais pas, mais maintenant que j’ai 38 ans, je vois les choses différemment. Surtout quand je regarde ma carrière internationale ici et la manière dont elle s’est terminée sous Martinez. J’aurais pu avoir quinze ans de carrière internationale avec l’Indonésie », a-t-il confié.