La Liga veut attaquer le PSG en justice concernant Mbappé !

La suite après cette publicité

C'est une information qui a logiquement eu l'effet d'une bombe en France, en Espagne et plus globalement dans le monde du football. Le feuilleton Kylian Mbappé va enfin se terminer. Et alors que pendant longtemps le Real Madrid était confiant dans ce dossier, le Bondynois va finalement bien prolonger son aventure avec le PSG qui a jusqu'au bout tenté de le convaincre. Et après des mois de négociations, Nasser Al-Khelaifi et la direction parisienne ont réussi à conserver leur joyau qui va donc signer un nouveau bail de trois ans à Paris.

Sportivement, le PSG réalise évidemment un très gros coup puisqu'il va s'assurer d'avoir dans son rang l'un des meilleurs - si ce n'est le meilleur - joueurs du monde. Et logiquement, en Espagne, cette nouvelle ne passe pas du tout alors que le Real Madrid de Florentino Pérez avait fait d'énormes concessions et s'était plié à toutes les demandes du Champion du monde 2018. En vain. Mais si la prolongation de Mbappé est un énorme coup de projecteur pour la Ligue 1, c'est aussi une grosse perte pour le Championnat espagnol et donc la Liga.

Une prolongation qui questionne financièrement

Et cette défaite dans le dossier Mbappé ne passe pas du tout pour LaLiga. Selon les informations de la COPE, l'institution espagnole envisage même de dénoncer devant les tribunaux la prolongation de Mbappé au PSG. Le président Javier Tebas attend l'officialisation pour agir. La raison ? Cette prolongation pose des questions sur l'aspect financier, car elle serait contraire au fair-play financier. Le média espagnol explique que LaLiga pourrait passer devant l'UEFA et devant les tribunaux pour expliquer qu'il n'est pas normal qu'une équipe qui a un déficit de 300 millions d'euros sur la saison dernière puisse passer outre et proposer un contrat XXL à Mbappé sans être inquiété. Sur son compte twitter Javier Tebas a d'ailleurs déjà réagi. «Ce que va faire le PSG en renouvelant Mbappé avec de grosses sommes d'argent (pour savoir où et comment il paie) après avoir perdu de l'argent ces dernières saisons et avoir plus de 600M € de salaire, c'est une INSULTE au football. Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League.»

Les membres de l'institution ne comprennent pas comment le club de la capitale puisse se permettre de dépenser autant d'argent sur une prolongation de contrat alors qu'il connaît des pertes énormes chaque année en fin de saison. Ce n'est pas la première fois que LaLiga dénonce ces pratiques du PSG puisqu'il y a peu, Javier Tebas avait déjà alerté l'UEFA et la justice concernant l'étrange gestion financière du PSG. Mais l'UEFA avait mis un terme à la procédure et il n'y avait pas eu de suite. Bis repetita ?