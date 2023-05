Serie A : la Salernitana accroche l’AS Roma

Face à la Salernitana, l’AS Roma, septième, avait pour objectif de récupérer provisoirement la sixième place en Serie A en passant devant l’Atalanta Bergame. Avec une équipe remaniée en vue des prochaines échéances, dont la finale de la Ligue Europa contre Séville mercredi prochain, les Giallorossi ont été surpris d’entrée sur une superbe frappe d’Antonio Candreva (0-1, 12e). Surpris, les locaux ont tenté de réagir via El Shaarawy et Zalewski mais les deux Romains ont manqué de justesse le cadre (32e, 38e). Les ouailles de José Mourinho ont pensé égaliser avant la pause mais Roger Ibanez a touché le ballon de la main avant de marquer (1-1, 45+1e).

Ils sont néanmoins parvenus à égaliser au retour des vestiaires grâce à El Shaarawy. Visiblement métamorphosée après les sorties de Tahirovic et Solbakken pour Matic et Pellegrini, la Roma a encore été surprise sur une frappe à bout portant de Boulaye Dia (1-2, 57e). Se dirigeant alors vers une défaite frustrante mais pas imméritée, les locaux sont finalement revenus une nouvelle fois dans la rencontre. Trouvé sur un centre, Nemanja Matic a décoché une frappe qui a trompé Ochoa sur sa droite. En fin de rencontre, le gardien mexicain a sauvé les siens sur une superbe parade devant Bryan Cristante (91e). Dans une fin de match animée, l’ancien entraîneur de Bordeaux Paulo Sousa a été expulsé. Finalement, AS Roma et Salernitana se sont quittées dos à dos. Un nul regrettable pour les joueurs de la capitale qui avaient visiblement déjà la tête à leur finale européenne. Déjà maintenue, les Bersagliera s’offrent un résultat de prestige.

