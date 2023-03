Le Bayern Munich explique les raisons du départ de Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

C’est désormais officiel. Le Bayern Munich *«a libéré de son contrat l’entraîneur Julian Nagelsmann. Le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, sont parvenus à cette décision en accord avec le président Herbert Hainer». Avant d’annoncer dans le même temps que «le successeur de Nagelsmann sera Thomas Tuchel. Tuchel obtient un contrat jusqu’au 30.6.2025 et dirigera l’entraînement pour la première fois lundi»*. Mais à travers cette officialisation, les dirigeants du FC Bayern ont expliqué les raisons du départ surprise de Julian Nagelsmann en pleine trêve internationale.

«Lorsque nous avons engagé Julian Nagelsmann pour le FC Bayern à l’été 2021, nous étions convaincus de travailler avec lui sur le long terme (…) Mais nous sommes maintenant arrivés à la conclusion que la qualité de notre équipe s’est de moins en moins manifestée. Après la Coupe du monde, nous avons joué avec de moins en moins de victoire et de manière de moins en moins attrayante, les fortes variations de performances ont remis en question nos objectifs pour cette saison, mais aussi au-delà de cette saison. C’est pourquoi nous avons maintenant réagi», a d’abord lâché assez froidement le directeur général, Oliver Kahn.

Julian Nagelsmann lâché par son vestiaire

Hasan Salihamidžić, le directeur sportif bavarois, constate également une baisse de niveau depuis le début d’année 2023. «Cela a été la décision la plus difficile de mon temps en tant que responsable sportif du FC Bayern. Dès le premier jour, j’ai entretenu avec Julian une relation ouverte, confiante et amicale. Je regrette la séparation avec Julian. Mais après une analyse approfondie de l’évolution sportive de notre équipe, en particulier depuis janvier, et en tenant compte de l’expérience de la deuxième moitié de la saison précédente, nous avons maintenant décidé ensemble de libérer Julian», a-t-il ajouté sur le site de son club.

Depuis le début d’année 2023, le Bayern Munich a perdu 10 points en Championnat et le Borussia Dortmund a repris la tête du classement, avant une confrontation directe qui arrivera dans quelques jours. En plus d’un choc face à Manchester City, pour une place en demi-finales de la Ligue des Champions. La trêve internationale semblait donc le bon moment pour limoger Julian Nagelsmann, lâché par son groupe ses dernières semaines et dénonçant même la présence d’une taupe dans le vestiaire du Bayern Munich