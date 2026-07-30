Pourquoi Arsenal ne va pas lâcher Bradley Barcola

Nous vous l’avions révélé dès le 26 juillet, Bradley Barcola a donné sa préférence à Liverpool en cas de départ du PSG cet été. Le projet des Reds l’intéresse, mais le mercato estival est encore long, et les retournements de situation ne sont pas à exclure. Surtout si l’on se penche sur ce qu’il se passe du côté d’Arsenal. Les Gunners vivent un été en mode décompression après leur titre de champion d’Angleterre. Seule la défaite en finale de la Ligue des Champions, face au PSG, a laissé un goût amer à Mikel Arteta, qui a compris ce qui lui manquait dans son effectif : des joueurs offensifs capables de faire basculer le match quand le collectif manque d’idée.

La suite après cette publicité

Arsenal avait donc coché les noms de plusieurs joueurs offensifs de renom, ou munis d’un grand potentiel. Morgan Rogers par exemple, suivi de longue date. Problème, Chelsea a déboursé 138 M€ et l’a devancé, malgré une triste saison achevée à la 10e place. Ou bien Julian Alvarez. Problème, ce dernier ne rêve que du FC Barcelone, et pourrait même finalement rester à l’Atlético de Madrid si la situation ne se décante pas. Ou encore Vinicius Junior. Problème, selon Sky Sports, Arsenal a compris que le Brésilien allait rester au Real Madrid cette saison, José Mourinho voulant absolument le conserver…

La suite après cette publicité

Arsenal multiplie les échecs

Si les Gunners garderont quand même un oeil sur l’évolution de la situation de Vinicius, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, ils se doivent de chercher ce nouvel élément offensif capable de leur faire passer un ultime cap. Et le nom de Bradley Barcola reste bien placé dans la liste du directeur sportif Andrea Berta. Après avoir raté ses priorités offensives, doublé par la rude concurrence, il pourrait cette fois tenter de prendre de vitesse Liverpool sur le dossier Barcola.

Il y a bien le Grec Christos Tzolis qui a débarqué, en provenance du Club Bruges, pour remplacer numériquement le Belge Leandro Trossard, parti au Besiktas. Mais cela semble trop léger pour chambouler ce côté gauche, où Gabriel Martinelli joue désormais les utilités, et coller aux demandes de Mikel Arteta. Sky Sports l’assure ce matin, Arsenal continue de surveiller la situation de Bradley Barcola, malgré le prix de 170 M€ réclamé par le PSG. Si Liverpool tardait à concrétiser l’opération, et si Arsenal peinait à trouver sa pépite offensive, alors il ne faudrait pas écarter l’hypothèse d’une offensive londonienne pour l’international français de 23 ans.

La suite après cette publicité

Arsenal en a besoin, Liverpool un peu moins

Mikel Arteta a confié avoir besoin de nouvelles recrues qualitatives. « Il se passe beaucoup de choses », a déclaré le coach espagnol. « Nous connaissons tous le contexte de ce mercato. Des propriétaires au conseil d’administration, en passant par le directeur sportif et moi-même, nous savons que nous voulons faire passer ce club à un niveau supérieur. Cela nécessitera un meilleur effectif et de meilleures individualités. Nous avons identifié les domaines où nous pouvons grandir, progresser et faire évoluer notre jeu, ainsi que ce qui sera nécessaire pour y parvenir. J’espère que nous pourrons très bientôt commencer à concrétiser les choses. » Arsenal a besoin de joueurs déstabilisants, pour aider à diversifier la menace offensive et à rendre son jeu moins scolaire.

Du côté de Liverpool, on est convaincu par le talent de l’international français mais certains commencent à douter de l’intérêt d’un tel transfert, à l’image de Jamie Carragher. « Liverpool compte actuellement trois joueurs capables d’évoluer à gauche — Rio Ngumoha, Cody Gakpo et Florian Wirtz — mais personne pour jouer à droite. (…) Je ne suis pas convaincu par cette option. Il faut absolument un ailier droit ! », a-t-il fait remarquer, alors que la presse anglaise ne cesse de présenter Barcola comme le successeur possible de Salah. Le Français est certes capable de jouer à droite, mais c’est bien à gauche qu’il s’est montré le plus performant.