Équipe de France : Zinedine Zidane prépare un plan spécial pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé peut retrouver le sourire. De retour à Clairefontaine ce lundi 9 novembre, le capitaine de l’équipe de France aborde ce nouveau rassemblement dans un contexte bien plus favorable que lors de ses dernières apparitions sous le maillot tricolore. Après avoir quitté prématurément le précédent rassemblement en raison d’une blessure au genou, l’attaquant du Real Madrid a traversé un automne mouvementé, marqué notamment par sa deuxième place au Ballon d’Or derrière Harry Kane et la polémique déclenchée en Chine qui fait toujours du bruit.

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Mais le Bondynois semble désormais avoir tourné la page. C’est en tout cas ce qu’assure Ibrahima Konaté, son coéquipier au Real Madrid, qui a tenu à rassurer sur son état d’esprit. « Kylian est dans un très bon état d’esprit. On l’a vu sur les derniers matchs, il a été décisif et super important. Et il a la même joie de vivre, je pense que ça se voit », a expliqué le défenseur auprès du Parisien. Malgré sa déception après avoir manqué le Ballon d’Or pour seulement 28 points, Mbappé aurait rapidement retrouvé le sourire et l’envie de travailler.

Kylian Mbappé a mis les polémiques de côté

Et Zinedine Zidane pourrait justement lui offrir une raison supplémentaire de se réjouir. Après avoir envisagé de le repositionner sur le côté gauche lors du précédent rassemblement, le sélectionneur a finalement décidé de le faire évoluer dans l’axe, à son poste préféré et cela aurait déjà été remarqué lors des premiers entraînements. «Sur ce rassemblement, il va pouvoir évoluer dans sa position préférentielle, en pointe », avait annoncé le technicien lors de la présentation de sa liste. Une décision loin d’être anodine au regard de son rendement : Mbappé a inscrit 11 buts lors de ses neuf dernières rencontres avec les Bleus et affiche déjà 17 réalisations en 16 matchs cette saison avec le Real Madrid.

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Le capitaine tricolore retrouve également un environnement favorable à Clairefontaine. Accueilli chaleureusement par les supporters présents lors de la séance d’entraînement, il a rapidement retrouvé son sourire et son sens de l’humour sur les terrains. Désormais débarrassé, du moins en apparence, des turbulences qui ont accompagné ses dernières semaines, Mbappé va pouvoir se concentrer sur les deux prochaines échéances des Bleus face à l’Italie et à la Turquie. Avec un rôle central dans les plans de Zidane, le Madrilène dispose d’une belle occasion de confirmer son retour au premier plan avec les Bleus.