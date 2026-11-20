Recruté libre de tout contrat en 2025, CJ Egan-Riley a rejoint l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un jeune défenseur prometteur, encore en quête de confirmation au plus haut niveau. Formé à Manchester City, passé par Burnley et auteur d’une saison convaincante en Championship en 2024-2025 (40 matches de championnat), l’Anglais s’était engagé jusqu’en juin 2029 avec le club phocéen. Mais ses premiers mois dans la cité marseillaise n’ont pas été aussi simples qu’espéré. En concurrence avec d’autres joueurs, il a longtemps peiné à trouver sa place dans la hiérarchie et n’a pas bénéficié d’une confiance régulière avec De Zerbi ou Beye. Sa première saison s’est finalement achevée avec 16 apparitions toutes compétitions confondues, pour neuf titularisations et un but. Cet été, sa situation a radicalement changé.

La suite après cette publicité

CJ Egan-Riley est aux anges avec Genesio

Avec le départ de Leonardo Balerdi et les difficultés financières de l’OM, CJ Egan-Riley a été propulsé dans le onze de départ. Une nouvelle responsabilité qu’il a su assumer, en s’installant durablement dans l’axe de la défense. Ses performances lui ont permis de gagner la confiance de Bruno Genesio, qui le considère désormais comme un titulaire incontournable. La rencontre face au Bayer Leverkusen, remportée par Marseille (1-0), a notamment illustré cette montée en puissance. Après la prestation de son défenseur, l’entraîneur olympien n’avait pas tari d’éloges : «c’est l’un de ses meilleurs matchs défensifs. Il a gagné beaucoup de duels aériens et au sol. Ce n’était pas évident face à Patrik Schick qui est très imposant. J’ai beaucoup aimé le travail de la charnière, mais aussi de l’équipe en général. Il y a eu plein de choses intéressantes avec le ballon aussi, dans les sorties de balle. Mais ce qui m’a le plus plu, c’est l’aspect défensif. On n’a quasiment pas été en danger dans ce match.»

Une confiance qui est partie pour s’installer. En conférence de presse ce vendredi, le défenseur anglais a exprimé sa satisfaction face à cette nouvelle place dans le collectif marseillais. Après une première année frustrante, il apprécie de pouvoir enchaîner les rencontres et de sentir son entraîneur derrière lui comme il l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la rencontre de Ligue 1 face au Mans : «je suis très heureux de jouer, d’avoir autant de confiance de la part du coach. En tant que joueur, évidemment tu veux être sur le terrain. J’ai eu des moments de frustration mais je pense que maintenant on a trouvé le rythme. Il faut qu’on continue à construire sur ça. Je suis très heureux de la manière dont je joue, il faut que je continue à progresser pour moi-même et mes coéquipiers. (…) Quand j’ai signé ici, je savais que je n’allais pas être tout de suite parfait et à l’aise sur le terrain. C’était aussi un défi pour moi, passer un palier. Ça a été une saison pleine d’apprentissages. Je pense que maintenant je suis un meilleur joueur et une meilleure personne. Évidemment que l’an dernier je voulais jouer plus mais j’aurais aussi pu faire mieux. En arrivant ici, c’était un moment magique pour moi. Jouer dans ce stade et devant ses supporters, c’est quelque chose de spécial. C’est vrai que parfois tu veux vraiment montrer ce que tu peux faire et il faut trouver cet équilibre pour ne pas que ça devienne négatif.»

La suite après cette publicité

Egan-Riley veut aller plus haut

Pour autant, Egan-Riley garde les pieds sur terre. À 23 ans, l’international U21 anglais sait que son parcours professionnel reste encore relativement récent et qu’il dispose d’une marge importante pour s’améliorer comme il l’a expliqué face aux journalistes : «je suis très reconnaissant de la confiance et du soutien du coach. Je pense que mes prestations ont progressé crescendo cette saison. Je ne suis pas tout jeune, j’ai quand même un peu d’expérience. J’ai encore beaucoup de marge de progression et je veux montrer ce dont je suis capable. Je veux progresser et grandir. Le fait de pouvoir jouer au Vélodrome c’est positif pour ma carrière. Il y a eu des moments plus compliqués mais je dois les prendre comme des leçons. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je ne pense pas encore être dans mon prime. J’ai joué seulement deux saisons entières chez les professionnels. Je ne peux pas dire que je ne suis pas heureux mais il faut que je progresse. Tu veux toujours en faire plus.»

La suite après cette publicité

Cette montée en puissance s’explique aussi par les automatismes développés avec Nayef Aguerd. Associés dans l’axe, les deux défenseurs ont progressivement appris à se connaître, après une saison dernière durant laquelle ils n’avaient quasiment pas eu l’occasion d’évoluer ensemble. Une complémentarité qui rend heureux Egan-Riley, fier d’avoir un mentor comme Aguerd : «match après match, on construit quelque chose de solide. Il m’apporte de la confiance. Il m’a pris sous son aile à certains moments, il m’a aidé. C’est une relation très saine et c’est important pour deux défenseurs centraux. La saison dernière je crois qu’on a joué seulement un match ensemble donc logiquement ça a pris du temps de trouver nos repères. J’aime jouer avec lui.»