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Coupe du Monde

«L’Afrique aura battu l’Afrique» : la sortie de l’ancien Premier ministre sénégalais sur France-Sénégal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko and Morocco's Prime Minister Aziz Akhannouch @Maxppp
France Sénégal

Près de 24 ans après le retentissant succès des Lions de la Teranga face aux Bleus lors du Mondial 2002, le Sénégal et la France se retrouvent ce mardi pour leur entrée en lice dans le groupe I de la Coupe du Monde 2026. Une affiche particulièrement attendue des deux côtés, tant pour sa portée sportive que pour l’histoire qui lie les deux sélections. À la veille de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, a, lui aussi, commenté ce duel, en lui donnant une dimension qui dépasse le simple cadre du football.

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«Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Ce n’est qu’un match de football mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique. Rien qu’à voir la configuration de l’équipe nationale française, cela nous ramène à comprendre où se trouve réellement le besoin. Le message que je lance toujours aux Africains, c’est que si on sait connaître notre valeur et l’assumer. Nous avons des ressources naturelles, des ressources humaines avec une démographie assez galopante et une population essentiellement jeune, et nous avons le positionnement. Je pense que l’échelle des besoins ne se situe pas là où on le pense», a déclaré le jeune Premier ministre dans un entretien exclusif à France 24.

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