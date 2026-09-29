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La grosse boulette de Luca Zidane avec Leganés

Par Allan Brevi
1 min.
Luca Zidane avec l'Algérie @Maxppp
Leganes 0-2 Castellon

Titulaire dans les cages de Leganés, Luca Zidane a vécu une soirée compliquée face à Castellón en deuxième division espagnole. Le fils de Zinédine Zidane, déjà apparu à six reprises cette saison, s’est retrouvé au cœur de l’ouverture du score après une énorme erreur qui a permis à l’adversaire de prendre les commandes. Une nouvelle soirée difficile pour le gardien, qui n’a pas réussi à éviter le but de Castellón…

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Leganés ne s’est ensuite jamais remis de ce mauvais départ et s’est finalement incliné 2-0, le deuxième but étant inscrit dès la 47e minute. Même réduits à dix à la 82e, les visiteurs n’ont pas permis aux coéquipiers de Zidane de revenir dans la partie. Une rencontre à oublier pour le gardien, qui traverse une période compliquée et ne fait désormais plus partie des plans de la sélection algérienne.

Pub. le - MAJ le
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