Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Vinicius Jr

Battu ce week-end contre Valence, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s’est éloigné du titre en Liga et a notamment été critiqué pour son jeu au cours des dernières semaines. Et Vinicius Jr, buteur, mais auteur d’un penalty raté qui a offert l’ouverture du score, a été sévèrement jugé et le débat autour des tireurs de penalties au Real Madrid a été rouvert.

Mais si la presse espagnole affirme que Kylian Mbappé tirera désormais les penalties, à commencer par ce match face à Arsenal en C1, Carlo Ancelotti a botté en touche et a apporté son soutien à son numéro 7. «Les pénos ? Nous y avons réfléchi et nous essaierons de marquer demain. Je n’ai pas parlé à Vinicius Jr, je sais parfaitement qu’il aurait pu mieux jouer. Il va faire un grand match demain», a lâché l’entraîneur merengue.