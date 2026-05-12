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Le Barça répond aux déclarations de Florentino Pérez

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florentino Pérez et Joan Laporta @Maxppp

C’était à prévoir. En plus d’avoir dézingué la presse à tout-va, Florentino Pérez en a remis une couche sur l’affaire Negreira. Le patron du Real Madrid l’a qualifiée de scandale sans précédent dans le monde du football et il a même déclaré qu’on lui « avait volé des Ligas ». Des propos qui ont logiquement provoqué une réaction immédiate du rival catalan.

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«En référence à la conférence de presse organisée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous tenons à préciser que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et ses accusations. Celles-ci font actuellement l’objet d’une analyse et nous évaluons les prochaines mesures à prendre. Le moment venu, nous communiquerons de manière appropriée sur les positions adoptées et les décisions prises», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Blaugranas.

Pub. le - MAJ le
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