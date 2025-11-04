La comparaison très flatteuse d’Erling Haaland sur Rayan Cherki

À Manchester City, tout le monde est fan de Rayan Cherki. Pep Guardiola l’a déjà encensé publiquement et sur le terrain, le Français a conquis un certain Erling Haaland. À la veille d’affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le buteur norvégien a d’ailleurs fait l’éloge de l’ancien Lyonnais… qu’il a même comparé à un certain Kevin De Bruyne.

«C’est un type bien, doté de qualités exceptionnelles, comme nous pouvons tous le constater. Au final, il s’agit de jouer au football pour tirer le meilleur de chacun sur le terrain. C’est la même chose avec lui… Il a cette capacité particulière, difficile à expliquer, un peu comme Kevin (De Bruyne)l’avait. Il peut faire passer quelqu’un de n’importe où sur le terrain. C’est un talent exceptionnel et nous devons l’aider à se développer encore davantage. Il peut être vraiment bon», a-t-il confié en conférence de presse.