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Eredivisie

Eredivisie : Hadj Moussa permet à Feyenoord d’accrocher le nul face au PSV

Par Allan Brevi
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp
PSV 1-1 Feyenoord

Le choc au sommet de l’Eredivisie entre le PSV Eindhoven et Feyenoord n’a pas désigné de vainqueur. Opposées ce dimanche lors de la 10e journée du championnat néerlandais, les deux formations se sont neutralisées (1-1) au terme d’une rencontre disputée entre deux prétendants aux premières places. Les locaux ont pris les devants à la 21e minute grâce à Guus Til, avant de voir les Rotterdamois revenir dans la partie après la pause.

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C’est Anis Hadj Moussa qui a remis Feyenoord à hauteur dès la 54e minute, d’une belle réalisation du gauche. Malgré plusieurs changements effectués en seconde période, aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence dans le dernier acte. Ce partage des points permet à Feyenoord de conserver quatre longueurs d’avance sur le PSV au classement.

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