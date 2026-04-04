Le groupe du Barça pour le choc face à l’Atlético de Madrid

Un choc à l’occasion de cette 30e journée de Liga. Ce samedi soir, à 21h, le FC Barcelone, leader du championnat espagnol, accueille l’Atlético de Madrid pour un duel au sommet. Si le Real Madrid aura l’occasion de mettre la pression sur les Culers quelques heures avant, les hommes d’Hansi Flick sont bien décidés à marquer les esprits.

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Pour cette rencontre, le technicien allemand a d’ailleurs convoqué un groupe de 23 joueurs. Raphinha, De Jong et Christensen sont absents de cette liste. A noter, en revanche, les présences de Koundé, Balde et Eric Garcia. Lamine Yamal est lui aussi de la partie.