Menu Rechercher
Commenter 1
Amicaux Club

Amical : Monaco accroché par le Cercle Bruges

Par Jordan Pardon
1 min.
Filipe Luis @Maxppp
Monaco Cercle Bruges

Après une victoire face à Saint-Priest (5-2) et une défaite face au Sporting (2-0), Monaco a été accroché par le Cercle Bruges pour son troisième match de préparation (2-2). Dans cette rencontre jouée en quatre quart-temps de 30 minutes, les Monégasques avaient rapidement concédé l’ouverture du score de l’ancien Havrais Steve Ngoura, auteur d’une belle frappe lointaine (0-1, 16e). Les Belges ont même porté le score à 2-0 dans le deuxième quart-temps (32e), tandis que Mika Biereth s’est vu refuser un but pour hors-jeu.

La suite après cette publicité

La réaction monégasque est finalement venue de Golovin sur un service de Mika Biereth au deuxième poteau (1-2, 41e). Intéressant et percutant, le meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 2023, Paris Brunner, a égalisé après avoir effacé un défenseur belge (2-2, 90e). Les Monégasques affronteront Getafe lors de leur prochaine rencontre amicale jeudi prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Monaco

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier