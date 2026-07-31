Amical : Monaco accroché par le Cercle Bruges

Après une victoire face à Saint-Priest (5-2) et une défaite face au Sporting (2-0), Monaco a été accroché par le Cercle Bruges pour son troisième match de préparation (2-2). Dans cette rencontre jouée en quatre quart-temps de 30 minutes, les Monégasques avaient rapidement concédé l’ouverture du score de l’ancien Havrais Steve Ngoura, auteur d’une belle frappe lointaine (0-1, 16e). Les Belges ont même porté le score à 2-0 dans le deuxième quart-temps (32e), tandis que Mika Biereth s’est vu refuser un but pour hors-jeu.

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La réaction monégasque est finalement venue de Golovin sur un service de Mika Biereth au deuxième poteau (1-2, 41e). Intéressant et percutant, le meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 2023, Paris Brunner, a égalisé après avoir effacé un défenseur belge (2-2, 90e). Les Monégasques affronteront Getafe lors de leur prochaine rencontre amicale jeudi prochain.