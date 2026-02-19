OM : Balerdi suspendu pour le déplacement à Brest

Habib Beye a pris part à sa première conférence de presse en tant que coach de l’Olympique de Marseille ce jeudi. Face aux journalistes, de nombreux sujets ont été évoqués. Entre une adaptation plus que rapide sur le banc et une dynamique plutôt négative de la part de l’actuel quatrième du championnat, l’entraîneur a répondu avec quelques pincettes aux questions. À quelques heures d’un déplacement périlleux à Brest (20h45), le technicien phocéen a notamment évoqué le groupe qui serait présent lors de cette 23e journée de Ligue 1.

Par ailleurs, aucun joueur ne manquera, sauf Leonardo Balerdi (27 ans) qui sera bien suspendu pour avoir accumulé cinq cartons jaunes en Ligue 1 et en coupe de France depuis le début de saison. Une absence confirmée par Beye, qui pourrait certainement peser dans la charnière centrale olympienne au Stade Francis-Le Blé ce vendredi. Contraint de jouer avec un problème à l’oreille durant le Classique il y a deux semaines (5-0), c’est désormais une absence disciplinaire qui laisse le défenseur argentin de côté.