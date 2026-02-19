Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue 1

OM : Balerdi suspendu pour le déplacement à Brest

Par Tom Courel
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
Brest Marseille
betclic
1 3.70 N 3.70 2 1.89 Bonus 100€

Habib Beye a pris part à sa première conférence de presse en tant que coach de l’Olympique de Marseille ce jeudi. Face aux journalistes, de nombreux sujets ont été évoqués. Entre une adaptation plus que rapide sur le banc et une dynamique plutôt négative de la part de l’actuel quatrième du championnat, l’entraîneur a répondu avec quelques pincettes aux questions. À quelques heures d’un déplacement périlleux à Brest (20h45), le technicien phocéen a notamment évoqué le groupe qui serait présent lors de cette 23e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, aucun joueur ne manquera, sauf Leonardo Balerdi (27 ans) qui sera bien suspendu pour avoir accumulé cinq cartons jaunes en Ligue 1 et en coupe de France depuis le début de saison. Une absence confirmée par Beye, qui pourrait certainement peser dans la charnière centrale olympienne au Stade Francis-Le Blé ce vendredi. Contraint de jouer avec un problème à l’oreille durant le Classique il y a deux semaines (5-0), c’est désormais une absence disciplinaire qui laisse le défenseur argentin de côté.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Leonardo Balerdi
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier