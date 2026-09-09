Alexis Mac Allister «très triste» que Liverpool ne lui a pas proposé de prolonger

Finaliste de la Coupe du Monde cet été, Alexis Mac Allister est revenu à Liverpool avec l’espoir d’être perçu comme un nouveau cadre d’Andoni Iraola. À deux ans de la fin de son contrat, le milieu de terrain espérait prolonger mais la direction ne lui a rien proposé. Il a même été question de son départ en fin de mercato. « Il y avait une chance (de partir cet été) », reconnaît-il en conférence de presse avant d’affronter l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions ce soir (21h). Finalement, le joueur de 27 ans est resté et a même été titulaire lors des deux derniers matchs des Reds en Premier League. Cependant, il a encore du mal à avaler la déception de ne pas avoir été revalorisé par son club, là où d’autres de ses coéquipiers ont eu droit à leur augmentation.

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« Comme chacun le sait, j’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend très, très triste, assure-t-il. Tout le monde peut voir que je me donne à fond pour ce club, à l’entraînement comme en match. Comme tout le monde, il m’arrive d’avoir de très bons matchs et de très mauvais mais je donne toujours le meilleur de moi-même. Je vois Dominik (Szoboszlai) et Ryan (Gravenberch) renouveler leur contrat, et ça me fait très plaisir parce qu’ils le méritent, mais en même temps ça me rend un peu triste de ne pas avoir obtenu la mienne (de prolongation). Bien sûr, il reste du temps et les fans n’ont pas à s’inquiéter car je donnerai le meilleur de moi-même jusqu’à mon dernier jour ici. On verra ce qui se passera (pour le futur). J’avais la possibilité de partir cet été, et je pense qu’actuellement je suis dans le bon club et que je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce club. »