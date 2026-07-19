France-Angleterre, Jules Koundé se lâche après la défaite : « c’est un match qui ne devrait pas se jouer »

Sur le banc face à l’Angleterre lors de la petite finale (4-6), Jules Koundé est entré en jeu en fin de rencontre à la place de Malo Gusto. Après la rencontre, le joueur du Barça a expliqué qu’il n’avait pas du tout envie de disputer ce match, ce qui n’excuse en rien le match raté des Bleus. « Le regret, c’est avant tout de ne pas être en finale, c’est un match difficile à jouer. À titre personnel, je pense que c’est un match qui ne devrait pas se jouer, car c’est très difficile en tant que compétiteur de le disputer après s’être préparé pour un seul objectif, la finale. Ceci dit, on se doit de faire mieux. Globalement, on a laissé une image positive et les gens ont pris plaisir à nous voir jouer, mais terminer comme ça nous laisse un goût amer ».

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Koundé a aussi rendu hommage à Didier Deschampos, qui disputait sa dernière avec les Bleus : « une image ? Difficile, il y en a beaucoup et il y a eu de longues années. Son parcours plutôt, on se souvient de l’équipe du France au moment auquel il l’a prise. Tant au niveau sportif que de l’image, on traversait une période difficile, il y avait un désamour, et au fil des années, il a redressé cette équipe avec le travail de son staff et de tous les joueurs passés sous ses ordres. On doit être reconnaissant pour ça, pour 2018. Le futur de l’équipe de France est brillant aussi, on a un très bon groupe et du talent ».