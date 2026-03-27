Un historique du Real Madrid s’apprête à faire ses bagages

Ça sent la fin pour Dani Ceballos au Real Madrid. Malgré un contrat courant jusqu’à 2027, celui qui a refusé de partir à l’OM au dernier moment l’été dernier vit une saison compliquée dans la capitale espagnole. Déjà cantonné à un rôle de remplaçant (22 apparitions au total, 812 minutes), le milieu de terrain s’est en plus de cela blessé au mollet à la mi-février lui causant un arrêt de deux mois de toutes compétitions.

La suite après cette publicité

D’après Marca, sa situation est d’ores et déjà réglée. Comme lors du dernier mercato, il sera mis sur la liste des transferts. Son départ sera même facilité par le club, mais il ne sera pas cédé gratuitement non plus. Lui aussi a envie de partir pour retrouver du temps de jeu, alors qu’il arrive déjà à la seconde partie de sa carrière (il a 29 ans). L’arrivée d’Arbeloa, qui est en train de faire confiance à de jeunes éléments, le condamne définitivement. Ceballos pourrait même retrouver le Betis, son club formateur, qui le courtise.