Le RC Lens a vécu un véritable cauchemar à Lille

Le RC Lens a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse de son rival du LOSC, lors du derby du Nord disputé, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Dans une ambiance bouillante au Stade Pierre-Mauroy, les Sang et Or ont rapidement été mis sous pression par des Dogues entreprenants et dominateurs dans la possession. Dès les premières minutes, les Lillois ont imposé un rythme élevé et ont installé leur jeu dans le camp lensois, obligeant Robin Risser à intervenir à plusieurs reprises. Le gardien lensois s’est d’abord interposé devant Hakon Haraldsson après une belle ouverture de Nabil Bentaleb (19e), puis face à Matias Fernandez-Pardo au second poteau (25e). De son côté, Lens a tenté de répondre en contre et Odsonne Édouard s’est procuré la meilleure occasion artésienne de la première période, mais sa tentative a été repoussée par Berke Özer avant que la reprise de Florian Thauvin ne s’envole (33e). Globalement dominés dans le jeu et souvent bousculés dans les duels, les hommes de Pierre Sage ont fini par craquer juste avant la pause. Sur une action bien construite, Fernandez-Pardo a débordé sur le côté gauche avant de centrer vers le second poteau où Haraldsson, seul, a conclu du pied droit pour ouvrir le score (44e), récompensant la nette domination lilloise.

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Au retour des vestiaires, le scénario a rapidement tourné au cauchemar pour les Lensois. À peine la seconde période lancée, une mauvaise passe en retrait de Matthieu Udol a offert une opportunité en or à Félix Correia. L’ailier lillois a parfaitement senti le coup, a devancé la sortie de Robin Risser avant de conclure dans le but vide pour faire le break (49e). Totalement sonnés, les Sang et Or ont encore cédé quelques minutes plus tard. Sur une offensive lilloise, Romain Perraud a vu son centre être contré de la main dans la surface par Ismaëlo Ganiou, offrant un penalty aux Dogues. Matias Fernandez-Pardo ne s’est pas fait prier pour transformer la sanction d’une frappe à ras de terre et inscrire le troisième but de la soirée (58e). Mené largement au score, Lens a tenté de réagir timidement, notamment par Odsonne Édouard de la tête (61e) puis Florian Thauvin sur coup franc (77e), mais sans réellement inquiéter Berke Özer. Solides défensivement et toujours dangereux en transition, les joueurs de Bruno Genesio ont parfaitement maîtrisé la fin de match et ont infligé à leur rival une lourde défaite dans ce derby très attendu.

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Une claque qui doit réveiller

Après la rencontre, l’entraîneur lensois Pierre Sage n’a pas caché sa frustration face à la prestation de ses joueurs. Très critique, le technicien a pointé autant les erreurs tactiques que les attitudes affichées sur le terrain. « On est passés à côté de notre match. C’est comme si une autre personne était dans le miroir. Il faut d’autres arguments pour rivaliser. L’adversaire était meilleur ce soir. La réaction a duré deux minutes. On a fait une grosse erreur, ça a été dur. On a changé de dispositif : c’est dur de jouer à 4, on n’a pas les mêmes habitudes, ça donne un visage pâle. Je vous avoue qu’il y a des choses qui m’ont déplu dans les attitudes : certains ont abandonné. On a un fonds de commerce d’agir en équipe, c’est comme ça, on est performants sur certaines situations. On s’est éloignés, ça, j’ai vu une autre équipe. Il y a des choses tactiques à redire. On s’est fait percer au milieu sans fermer les passes intérieures. Il y a une double erreur tactique : laisser de la distance et laisser entrer dans la surface. Même avec les mêmes joueurs et le même système, ça nous a coûtés, il faut nous organiser, ça nous a plongés dans l’incapacité de défendre et d’attaquer ensemble. On a le droit de perdre, mais pas de montrer ce visage. Ce match était important, on a le droit de ne pas faire d’erreur ».

Le milieu lensois Adrien Thomasson a, lui aussi, reconnu la supériorité lilloise et la prestation très insuffisante de son équipe dans ce derby. « Cela a été un non-match de notre part. Difficile de trouver des explications, il faut être digne dans la défaite. Il faut raser les murs, on n’a pas l’impression d’avoir disputé le match, c’est une défaite à encaisser. Il faut repartir avec des grosses échéances qui vont arriver. On s’était dit à la mi-temps de redémarrer fort. On a pris deux buts coup sur coup, c’est une soirée à oublier. Il faut tirer les leçons, ça ne doit pas avoir lieu encore. On a des échéances en championnat et en coupe. Ça va être difficile quelques jours. Il faut rester soudés, on ne doit pas se désolidariser. Ce n’était pas évident, ils nous ont gênés, on n’a pas su répondre. On n’a pas installé notre jeu, on aurait pu mieux faire, surtout au début de la deuxième mi-temps. Le match se joue là. À 2 et 3-0, le match est fini. On doit analyser le match, il y a des choses à voir. Le plus dur, c’est d’avoir perdu ce derby à l’extérieur comme à l’aller. On a l’impression de pas avoir disputé le match. C’est du passé, on doit regarder à l’avant ». Lens devra désormais vite tourner la page pour rebondir dans les prochaines échéances.