Kylian Mbappé dévoile les 4 stars avec qui il aimerait dîner

En pleine campagne médiatique avant le Ballon d’Or, Kylian Mbappé s’est confié à The Athletic ce mardi. Après diverses questions sur ses performances sportives, il a été interrogé sur le dîner de ses rêves. Invité à nommer cinq stars avec qui il aimerait dîner, l’attaquant du Real Madrid a directement donné les noms de Michael Jordan, Serena Williams, Rihanna et son idole Cristiano Ronaldo.

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Lucide sur ses aptitudes culinaires, le capitaine des Bleus a préféré mettre ses convives en garde : «je ne cuisine pas. Si je m’y mets, tout le monde rentre chez soi en vitesse. On peut peut-être commander quelque chose ? Michael Jordan est une source d’inspiration… Je l’ai rencontré une fois et j’aimerais le voir davantage pour discuter de sa carrière. Cristiano Ronaldo, c’était mon idole, c’est désormais mon ami, et j’adore passer du temps avec lui… Il me donne des conseils, me soutient et sait que je le soutiendrai toujours. Serena Williams, parce que je veux m’inspirer des gens et c’est une athlète que j’adore. Peut-être Rihanna ensuite. J’aime bien Rihanna !»