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Ligue des Champions

LdC : 90 000 euros d’amende pour le Bayern

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane, buteur avec le Bayern Munich @Maxppp

La qualification du Bayern Munich pour les demi-finales de la Ligue des Champions a laissé quelques traces. En marge du quart de finale retour face au Real Madrid (4-3), des photographes de presse présents en bord terrain ont été blessés après que des supporters allemands ont franchi les grilles de sécurité pour s’en aller célébrer la victoire avec les joueurs.

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Selon les barèmes de sanction de l’UEFA, le Bayern risquait la fermeture partielle de la tribune d’où venaient ces fans, pour la demi-finale retour face au PSG. Finalement, le club bavarois y échappe et jouera dans une Allianz Arena pleine le 6 mai prochain, mais écope tout de même d’une amende de 90 000 euros.

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