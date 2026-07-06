Équipe de France : Guy Stéphan laisse planer le doute au sujet d’Aurélien Tchouaméni

Présent en conférence de presse avant le choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’équipe de France et le Maroc, Guy Stéphan, le fidèle adjoint de Didier Deschamps, a donné des nouvelles d’Aurélien Tchouaméni, blessé et absent face au Paraguay. Rassurant concernant l’état de santé de Marcus Thuram, il s’est toutefois montré beaucoup plus mesuré au sujet du milieu de terrain madrilène.

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«Aurélien, il va continuer son travail individualisé et on verra chaque jour comment sa blessure se guérit ou pas. On est un peu pris par le temps parce que le match c’est jeudi. Aujourd’hui et demain il sera en travail individualisé. Quand on a Rabiot-Tchouaméni et Rabiot-Koné, ce sont des profils différents. Manu est plus dans la récupération mais est capable de se projeter aussi. On a aussi d’autres profils avec Kanté et Zaïre-Emery même s’ils n’ont pas tous été utilisés les joueurs sont là et contents d’être là. On garde un maximum de joueurs valides pour le match».