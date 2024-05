Dani Alves prêt à se lancer dans plusieurs affaires

Alors qu’il est condamné à une peine de quatre ans et demi de prison pour viol, Dani Alves a obtenu une libération conditionnelle contre une caution d’un million d’euros et la confiscation de ses deux passeports (espagnol et brésilien), une décision qui avait fait jaser. Le Brésilien s’implique désormais dans la gestion de ses différents business, comme l’affirme Marca.

L’homme de 41 ans est administrateur et l’unique actionnaire de la société OQP Sport & Management. Cette entreprise s’occupe de conseiller les sportifs et de gérer leurs images. De plus, l’ancien joueur du PSG et de Barcelone s’implique également dans l’immobilier, la restauration ou encore dans la mode.