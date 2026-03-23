De l’ombre de Sochaux à la lumière des Bleus : l’incroyable ascension de Maxence Lacroix !

« Un jour, je ferai partie de l’équipe nationale, je le sais », déclarait Maxence Lacroix (25 ans) au Guardian en 2025. Peu connu du grand public français, il va vivre son premier rassemblement en équipe de France. N’ayant jamais joué en Ligue 1, il avait quitté le FC Sochaux dès 2020 pour rejoindre l’Allemagne et Wolfsburg, avant de s’imposer en Premier League avec Crystal Palace. Ce lundi, le défenseur central s’est rendu à Clairefontaine pour remplacer William Saliba, forfait pour la tournée américaine en raison d’une blessure à la cheville gauche, annoncée juste après la finale de la League Cup perdue par Arsenal contre Manchester City (0-2).

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Didier Deschamps fait ainsi un choix fort, plaçant Maxence Lacroix devant des centraux comme Benjamin Pavard, Wesley Fofana, Loïc Badé ou Lenny Yoro, et lui offrant une occasion unique de se montrer sur la scène internationale quelques mois avant le Mondial. Les Bleus s’envoleront mardi pour les États-Unis pour affronter le Brésil ce jeudi à Foxborough (16h, heure locale, 21h en France) et la Colombie dimanche à Landover (15h, heure locale, 21h en France). Cette sélection tardive pourrait s’avérer déterminante pour l’avenir du défenseur d’1,90 m, en lui offrant l’occasion de s’imposer dans la hiérarchie des centraux, d’autant plus à l’approche de la constitution de la liste officielle pour la Coupe du Monde 2026, prévue le 13 mai prochain, où un éventuel forfait de dernière minute pourrait redistribuer les cartes.

Un roc défensif de Premier League

À seulement 25 ans, le natif de Villeneuve-Saint-Georges possède déjà une solide expérience en club. Après avoir évolué en Bundesliga avec Wolfsburg et disputé près de 130 matchs, il a rejoint en 2024 Crystal Palace pour un montant d’environ 20 millions d’euros. Sous les ordres d’Oliver Glasner, Lacroix s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, enchaînant 43 matchs titulaires sur 43 lors de la saison précédente, et répétant déjà cet exploit cette saison. Défenseur central axial, il se distingue non seulement par sa grande vitesse et sa puissance physique, mais également par son efficacité offensive, avec déjà 3 buts et 2 passes décisives à son actif. Véritable profil complet, il combine gabarit imposant, puissance et maîtrise de son pied droit, ce qui en fait un élément particulièrement intéressant à suivre.

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Depuis le départ de Marc Guehi à Manchester City, Maxence Lacroix s’est imposé comme le véritable patron de la défense de Crystal Palace. La renaissance du défenseur sous la houlette d’Oliver Glasner a été un élément clé de la saison des Eagles. Désormais installé dans l’axe, Lacroix peut pleinement exploiter son excellente qualité de passe, récupérer les ballons dans la surface, intercepter les transmissions au milieu de terrain, garantissant que le duo de milieux du 3‑4‑3 de Palace ne se retrouve jamais en infériorité numérique. En 2023, alors encore en Allemagne, il déclarait : « je pense qu’il faut que je passe ce palier de jouer régulièrement des matchs du très haut niveau. Et à ce moment-là, on pourra voir si je peux postuler pour l’équipe de France. Je ne me sens pas trop allemand, je suis fier d’être français. Je pense que dans mon travail quotidien, cela me met un petit challenge de se dire qu’on peut être défenseur central en équipe de France. C’est quelque chose qui m’anime tous les jours, c’est un bon challenge et c’est pour cela que je travaille. » C’est désormais chose faite.

Quel rôle en Bleus pour Lacroix ?

Pour Maxence Lacroix, sa première convocation en équipe de France représente un véritable saut dans le grand bain. Arrivé sur la pointe des pieds ce lundi, tout sourire, il ne devrait logiquement pas débuter contre le Brésil, la présence d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano le plaçant naturellement en troisième choix au poste de défenseur central droitier. L’avantage pour lui, c’est que Didier Deschamps n’a sélectionné que quatre centraux, ce qui laisse une réelle opportunité de temps de jeu. Comme le sélectionneur aime souvent avoir un défenseur central gaucher dans son groupe – ici Lucas Hernández, au profil très différent de celui de Lacroix – le jeune défenseur pourrait être appelé à remplacer Konaté ou Upamecano dans une des deux rencontres, lui permettant ainsi de démontrer ses qualités sur le terrain.

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En clair, ce rassemblement de mars est donc une étape clé pour le joueur de Crystal Palace, qui avait déjà connu des sélections avec les Bleuets, mais qui va découvrir désormais le haut niveau international. Cette convocation montre également que Maxence Lacroix se retrouve devant plusieurs cadres habituels en défense centrale, ce qui lui offre de vraies chances d’être présent à la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, Didier Deschamps peut convoquer jusqu’à 26 joueurs et a pour l’instant choisi 8 défenseurs : 4 latéraux et 4 centraux. Si Maxence Lacroix confirmait ses qualités, il pourrait être ajouté à cette liste, portant alors le nombre de défenseurs à 9 et obligeant le sélectionneur à retirer un milieu de terrain ou un attaquant. À lui maintenant de prouver sur le terrain et surtout de se montrer aux Français qui ne le connaissent pas encore.