Matthieu Bodmer explique son départ surprise du HAC

Cette dernière journée de Ligue 1 aura été riche en évènements. Alors que tous les yeux étaient rivés sur la course à l’Europe, sur le bas de tableau et sur les incidents à Nantes, Mathieu Bodmer a surpris tout le monde en annonçant son départ du Havre. Directeur sportif des Normands depuis 2022, l’ancien milieu de terrain était sous contrat jusqu’en 2027, mais il a décidé de quitter ses fonctions un an avant la fin de son bail.

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« Il n’y aura pas de suite malheureusement. J’ai prévenu le président quelques semaines plus tôt. Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite. C’est ma décision. On a fait une belle histoire, quatre ans c’est beau, mais je suis comme je suis, il y a des choses que je n’accepte pas. Et j’aurais aimé continuer mais certaines choses ne me vont pas. C’est peut-être un peu égoïste, mais pour une fois j’ai pensé à moi », confiait-il.

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« Je ne veux pas faire l’année de trop »

En zone mixte, il en a dit un peu plus, laissant clairement entendre qu’il y avait de gros désaccords avec la direction. « Il faudra leur poser la question, poser la question au président. […] Mais à un moment je suis comme je suis, il y a des choses que je n’accepte pas, que je ne peux pas accepter. Donc j’ai pris la décision d’arrêter, tout simplement. Je ne veux pas faire l’année de trop. Je n’ai besoin de rien. Comme je l’ai dit au président, je pars, je n’ai pas besoin d’argent, juste du respect. Et on verra ce que je fais de ma vie. Juste aller voir ma femme et mes enfants déjà, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, passer un peu de temps en famille, couper, ça va faire du bien », a-t-il expliqué.

« J’ai toujours dit que je voulais continuer mais quand il a des choses qui ne sont pas réunies, des choses que je n’accepte pas, je ne peux pas laisser passer. Moi je sais pourquoi et les personnes concernées sont au courant », a conclu Bodmer, qui a précisé par la suite que les moyens assez limités du HAC ne sont pas la raison de son départ. Pour rappel, comme dévoilé en exclusivité dans nos colonnes, le clan Mbappé rêve de l’attirer du côté de Caen…