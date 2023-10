Liverpool : le gros tacle de Jürgen Klopp à Didier Deschamps !

La trêve internationale n’a pas plu à Jürgen Klopp. La raison ? D’après l’entraîneur de Liverpool, Ibrahima Konaté a trop joué avec l’équipe de France et est revenu fatigué. L’Allemand l’a donc laissé au repos ce soir à l’occasion de la réception de Toulouse en Ligue Europa (5-1), afin de le préserver pour la rencontre de ce week-end face à Nottingham Forest. Il en a profité pour tacler Didier Deschamps et sa gestion du défenseur central puisqu’il a disputé les deux matchs des Bleus face aux Pays-Bas et contre l’Ecosse.

«Il n’est pas dans le groupe ce soir mais j’aime absolument tout chez Ibou. Le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures et que Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs, donc on l’a laissé au repos. Il aurait pu jouer ce soir mais il doit aussi jouer dimanche… Donc Monsieur Deschamps, c’est comme ça qu’on repose les joueurs, pas pendant trois minutes… Mais à part ça, nous sommes plus qu’heureux avec Ibou. C’est un garçon fantastique et un super joueur, et la France peut-être contente de l’avoir», conclut le coach sur RMC Sport.