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Barça : Lamine Yamal a fait son choix pour le buteur

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Interviewé par la radio espagnole Cadena Cope, Lamine Yamal n’a pas seulement évoqué la situation de la sélection espagnole à la Coupe du Monde mais aussi l’actualité de son club, le FC Barcelone. Car les Blaugrana cherchent à recruter le successeur de Robert Lewandowski pour la prochaine saison, à la pointe de l’attaque. Sont notamment évoqués Julian Alvarez et Harry Kane.

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Mais Lamine Yamal est très pragmatique ! « Du moment qu’il marque des buts… J’aime beaucoup Julián et Oyarzabal. On soutiendra celui qui arrivera », a-t-il confié, ne manquant donc pas de citer son partenaire en sélection ibérique, Mikel Oyarzabal, qui évolue du côté de la Real Sociedad.

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