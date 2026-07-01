Liga
Barça : Lamine Yamal a fait son choix pour le buteur
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@Maxppp
Interviewé par la radio espagnole Cadena Cope, Lamine Yamal n’a pas seulement évoqué la situation de la sélection espagnole à la Coupe du Monde mais aussi l’actualité de son club, le FC Barcelone. Car les Blaugrana cherchent à recruter le successeur de Robert Lewandowski pour la prochaine saison, à la pointe de l’attaque. Sont notamment évoqués Julian Alvarez et Harry Kane.
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Mais Lamine Yamal est très pragmatique ! « Du moment qu’il marque des buts… J’aime beaucoup Julián et Oyarzabal. On soutiendra celui qui arrivera », a-t-il confié, ne manquant donc pas de citer son partenaire en sélection ibérique, Mikel Oyarzabal, qui évolue du côté de la Real Sociedad.
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