Ligue 1 : Lens tombe de haut en s’inclinant à Lorient

Pierre Sage n’hésite jamais à mettre un léger coup de frein à main lorsque la question du titre surgit, et on comprend mieux pourquoi ce soir. «Aujourd’hui, on doit valider notre qualification en Ligue Europa et prendre la tête en cas de victoire», souriait le coach lensois avant l’opposition du jour face à Lorient. Même si son équipe s’est inclinée au coeur de la forterese imprenable qu’est le Moustoir ce samedi (1-2), il serait un poil exagéré d’affirmer que la course à la 2e place est totalement relancée. En revanche, Lens a bien grillé un joker dont pourrait profiter le leader parisien avec son match à rattraper face à Nantes le mois prochain (le PSG a un point d’avance et a bénéficié d’un report de son match pour son 1/8e de C1 face à Chelsea).

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Comme face à Strasbourg il y a trois semaines (1-1), les Sang et Or avaient démarré leur rencontre sur la retenue, sans véritablement être capables de lâcher les chevaux. Aguilar, Gradit, Baidoo, Saint-Maximin ou encore Saïd étaient tous forfaits, mais le coach artésien refusait de se cacher derrière ses absents, conscient que son groupe était capable de proposer autre chose. «On a commencé à se mettre à jouer quand on a encaissé le but, mais à un rythme insuffisant, regrettait-il à la pause, il faut qu’on aille beaucoup plus vite dans la préparation du jeu».

Lens a tenté mais n’a pas montré son meilleur visage

En première mi-temps, le but lorientais était venu d’un corner repoussé par Risser après une tête de Méïté : Bamba Dieng rôdait dans la surface et ajustait le portier lensois, laissé à l’abandon par ses défenseurs (18e, 1-0). C’était la première flèche de l’attaquant sénégalais, encore très volontaire et auteur de son 12e but sur ses 13 derniers matchs avec Lorient. Peut-être fera-t-il le voyage aux Etats-Unis cet été, comme Florian Thauvin, sur qui les espoirs lensois se sont reposés ce soir mais en vain. Remuant sur son couloir, l’ex-Marseillais n’a en revanche pas été en réussite dans le dernier geste, la faute, aussi, à un grand Mvogo. Le portier suisse avait écœuré les attaquants Sang et Or, que ce soit devant Sima ou Thauvin en première période. Pierre Sage demandait plus d’intensité à la pause, et il était servi dès le début de la seconde période.

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Ses hommes allaient égaliser sur leur première cartouche par l’intermédiaire d’Odsonne Edouard, auteur de sa 10e réalisation de la saison en championnat. L’attaquant formé au PSG profitait de l’hésitation de Cadiou au milieu de terrain, et surtout de l’intervention de Sangaré pour le remettre dans le sens du jeu. Il trompait Mvogo d’une frappe croisée rasante (49e, 1-1). La révolte était lancée, mais quand on les croyait reprendre la main, les hommes de Sage étaient cueillis à froid. A peine sorti du banc, Tosin redonnait l’avantage aux Merlus en s’y prenant par deux fois (65e, 2-1). La réussite échappait à Bulatovic, puis à Rayan Fofana en fin de rencontre. Lens a eu des occasions mais n’a pas montré son plus beau visage au Moustoir, où le PSG, Rennes, Monaco et l’OL sont aussi tombs ces derniers mois. Les Sang et Or restent 2es à un point du PSG. Lorient poursuit sa très belle saison et grimpe à la 8e place. L’espoir d’un avenir européen est permis pour le club breton, meilleure équipe face au TOP 5 de Ligue 1 cette saison (13 points pris).