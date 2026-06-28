MLS : Robert Lewandowski va s’engager avec Chicago Fire

Après son départ du FC Barcelone en mai dernier, Robert Lewandowski semblait prêt à rejoindre la MLS pour poursuivre son parcours avec Chicago Fire. Ce dimanche, son transfert serait quasiment bouclé comme l’indique Fabrizio Romano. En effet, l’attaquant polonais de 37 ans aurait accepté de rejoindre la franchise américaine après avoir visité les installations et la ville il y a deux semaines.

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Le journaliste italien précise que Lewandowski signera dès la rentrée prochaine avec son nouveau club. Pour rappel, un contrat de 2 ou 3 ans est envisagé pour la star passée par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, mais l’annonce officielle de son arrivée n’a pas encore été confirmée. S’il ne dispute pas le Mondial 2026 avec sa sélection, il devra rapidement se mettre en condition sur le territoire américain.