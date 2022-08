Ligue des Champions, 3e tour de qualifications : les terribles regrets de l'AS Monaco

Monaco n'a que ses yeux pour pleurer. Comme l'an dernier, sorti en barrages par le Shakhtar au retour après prolongation, l'ASM a subi le même sort contre le PSV (1-1, 3-2 a.p.), à la seule différence qu'il s'agissait cette année du 3e tour de qualifications. Comme l'an dernier, le club français a maîtrisé les éléments, affiché sa supériorité sur son adversaire, mais son réalisme, dans les deux surfaces, l'a trahi. Et comme l'an dernier, il dit d'ores et déjà adieu à la Ligue des Champions et devra se contenter de la phase de poules de la Ligue Europa.

«C’est cruel, se flagellait Axel Disasi au micro de Canal Plus après la rencontre. On a fait un gros match collectivement même si on a perdu. On est la meilleure équipe sur les deux matchs. On a été solide et cohérent. On a posé des problèmes, mais ils ont été plus efficaces que nous. C’est ça le foot, marquer un but de plus que l’adversaire. Je pense qu’on peut sorti la tête haute même si on est très déçu. On avait la qualité de passer ce tour-là. Il faut vite passer à autre chose. »

Disasi : «le Shakhtar dans les derniers instants, Lens aussi, ce soir aussi»

Relever la tête sera tout de même compliqué, car cette C1 se refuse irrémédiablement aux Asémistes depuis deux ans. «Le Shakhtar dans les derniers instants, Lens aussi, ce soir aussi. C’est le foot, poursuit fataliste le capitaine monégasque. Il faut de la réussite, de la chance. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Encore une fois, je pense qu’on a été meilleur, mais le foot a voulu que le PSV passe. Il y a l’Europa League aussi qui est intéressante. Il faut faire un bon parcours, car l’an dernier on est sorti par la petite porte. »

Faire un bon parcours en Europa League semble être un objectif sur lequel Monaco peut se recentrer, car il a une carte à jouer. Cela permettrait de passer à autre chose, car la déception du Philips Stadion risque d'être difficile à digérer. «Il faut que se servir de la saison passée. On a bien commencé contre Strasbourg (en L1), il faut vite se remettre la tête à l’endroit. On a un bon groupe, un bon staff», conclut le défenseur à la fin de la rencontre. La réception de Lens samedi sera le meilleur moyen pour se relancer.