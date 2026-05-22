PSG : Braga veut conserver Gabriel Moscardo

Prêté cette saison par le PSG au Sporting Braga (club filial de QSI), Gabriel Moscardo (20 ans) évoquait récemment son avenir. « Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en reparlerons une fois la saison terminée. Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être ».

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Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028, le milieu de terrain brésilien recruté pour 20 M€ a de fortes chances de rester au Portugal. O Jogo affirme en effet que Braga est satisfait des prestations du Sud-Américain qui a su se muer en option de rechange en défense centrale. Le quotidien lusitanien explique donc que le quatrième du classement de Liga Betclic veut profiter de ses bonnes relations avec Paris pour demander un nouveau prêt d’un an.