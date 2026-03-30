Rio Mavuba, nouveau coach de Bordeaux

Battus par Chauray (1-3), les Girondins de Bordeaux ont encaissé un coup dur dans l’opération visant la montée en National. Cette défaite a coûté sa place à Bruno Irlès, écarté peu de temps après la rencontre. Depuis, le club au scapulaire a officialisé le départ de son entraîneur et l’arrivée d’un ancien de la maison (2003-2007), Rio Mavuba (42 ans).

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«Le FC Girondins de Bordeaux annonce que Bruno Irlès est démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à remercier Bruno Irles pour son investissement depuis son arrivée en Gironde et lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et présent depuis plusieurs années chez les Marine et Blanc en tant qu’éducateur, Rio Mavuba est nommé entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions», peut-on lire dans le communiqué.