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Rio Mavuba, nouveau coach de Bordeaux

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rio Mavuba pourrait revenir aux Girondins de Bordeaux @Maxppp

Battus par Chauray (1-3), les Girondins de Bordeaux ont encaissé un coup dur dans l’opération visant la montée en National. Cette défaite a coûté sa place à Bruno Irlès, écarté peu de temps après la rencontre. Depuis, le club au scapulaire a officialisé le départ de son entraîneur et l’arrivée d’un ancien de la maison (2003-2007), Rio Mavuba (42 ans).

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𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 𝗱𝘂 𝗖𝗹𝘂𝗯 ✍️

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«Le FC Girondins de Bordeaux annonce que Bruno Irlès est démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à remercier Bruno Irles pour son investissement depuis son arrivée en Gironde et lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et présent depuis plusieurs années chez les Marine et Blanc en tant qu’éducateur, Rio Mavuba est nommé entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions», peut-on lire dans le communiqué.

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