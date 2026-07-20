Coupe du Monde 2026 : Donald Trump nie des tensions avec l’Espagne

Donald Trump a félicité l’Espagne pour sa victoire en finale de la Coupe du Monde 2026, saluant « une excellente équipe » après son succès face à l’Argentine. « J’ai parlé avec l’équipe espagnole et je les ai félicités pour leur excellente performance », a déclaré le président américain, estimant que « l’Espagne a mieux joué » même si « les deux équipes ont bien joué ». La finale a aussi été marquée par des poignées de main froides avec Borja Iglesias, des huées dans le stade et une omniprésence du président américain sur la photo officielle.

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Le chef de la Maison-Blanche a également assuré n’avoir « aucune tension avec qui que ce soit », alors que les relations avec Madrid avaient été marquées ces derniers mois par des désaccords sur les dépenses de défense avec le gouvernement de Pedro Sanchez. Il a par ailleurs qualifié cette Coupe du Monde 2026 de « quatre, voire cinq fois plus grande que toutes les autres » organisées par la FIFA, félicitant Gianni Infantino d’avoir permis à des visiteurs du monde entier de « tomber amoureux » des États-Unis.