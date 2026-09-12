Tottenham : Richarlison explique son transfert avorté au Vasco da Gama

Richarlison a pris la parole pour revenir sur son transfert avorté à Vasco da Gama. L’attaquant de Tottenham était tout proche de rejoindre le club brésilien en prêt jusqu’en décembre, mais l’opération n’a finalement pas pu aboutir. « Malheureusement, Tottenham a dépassé la limite autorisée pour les prêts, et c’est pour cela que l’accord n’a pas abouti », a expliqué le joueur de 29 ans, qui assure avoir réellement voulu retrouver le club qu’il considère comme « le club de son cœur ». Les Spurs avaient pourtant trouvé un accord avec Vasco autour d’un transfert, avant que les conditions personnelles et l’incertitude autour de sa situation ne fassent finalement capoter le dossier.

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Cette nouvelle désillusion plonge un peu plus Richarlison dans le flou à Tottenham. Après l’échec d’un transfert à Everton cet été, le Brésilien a été écarté du groupe de Premier League. Son contrat arrive à échéance l’été prochain, avec une option de prolongation d’un an pour le club, tandis que le joueur aurait envisagé une résiliation selon la presse anglaise. Roberto De Zerbi reste lui aussi marqué par les dernières semaines : « il a été important la saison dernière, on ne peut pas l’oublier, mais on ne peut pas oublier non plus les 45 derniers jours. » Le technicien italien a également ajouté : « je sais la vérité », laissant planer encore davantage de mystère sur les coulisses de ce dossier.