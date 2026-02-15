Le Havre - Toulouse : les compositions officielles

Ce dimanche après-midi Le Havre reçoit Toulouse au Stade Océane. Les Ciels et Marine se sont rassurés dans la course au maintien grâce à de bons résultats en janvier, notamment une victoire contre Strasbourg la semaine dernière (2-1). Les hommes de Didier Digard s’établissent en 5-3-2. Bouffal et Soumaré sont reconduits en attaque, devant un trio Ebonog, Gourna-Douath et Ndiaye.

En face, le TFC doit reprendre sa bonne dynamique après la défaite la semaine dernière sur le terrain d’Angers (0-1), ainsi que son match nul contre Auxerre sept jours plus tôt. Les Toulousains restent dans une formation à trois défenseurs, malgré deux mauvais résultats lors des deux matchs (1-0 à Angers et 0-0 contre Auxerre). McKenzie, Cresswell et Nicolaisen formeront la défense, devant Guillaume Restes.

Les Compositions :

Le Havre : Diaw - Nego, Sangante, Lloris, Zagadou, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye - Boufal, Soumaré

Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Messali, Casseres, Diop, Sidibé - Donnum, Emersonn, Gboho