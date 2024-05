LdC : Dortmund offre une 5e place qualificative à l’Allemagne

Dortmund douche les espoirs de la France et de l’Angleterre ! Alors que le nouveau format de la Ligue des champions mettra aux prises 36 équipes au lieu de 32, plusieurs pays se disputaient le billet supplémentaire en C1, accordé aux deux meilleures nations sur l’exercice en cours. Si l’Italie s’est déjà assurée une cinquième place qualificative pour les barrages de la plus prestigieuse des compétitions européennes grâce aux qualifications respectives de la Roma et de l’Atalanta pour le dernier carré de la Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, c’est désormais au tour de l’Allemagne de rafler la mise.

La suite après cette publicité

Qualifié pour les demi-finales de C1 au détriment de l’Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund a remporté la première manche de son duel face au Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park (1-0), ce mercredi. Outre le fait d’avoir pris une petite option sur la qualification en finale, les Marsupiaux, qui occupent la cinquième place du classement de Bundesliga, profitent également du nul du Bayern Munich face au Real Madrid la veille pour s’assurer un avenir en Ligue des Champions la saison prochaine. À noter qu’en cas de victoire finale en C1 du BVB, l’équipe classée au sixième rang dans le championnat allemand bénéficierait d’un ticket pour la Coupe aux grandes oreilles l’an prochain.