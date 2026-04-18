Serie A : Naples chute à domicile contre la Lazio

Au Stade Diego Armando Maradona, Naples accueillait la Lazio pour cette 33e journée de Serie A dans une rencontre importante pour les deux équipes. Dès le début, les Laziali prenaient l’avantage avec Cancellieri qui ouvrait le score dès la 6e minute, bien servi par Taylor. Naples tentait de réagir, mais se montrait maladroit dans les derniers mètres. À la 31e minute, les locaux avaient même tremblé lorsque Zaccagni avait obtenu un penalty, finalement repoussé, permettant à Naples de rester dans le match à la pause.

La suite après cette publicité

En seconde période, la Lazio avait continué de maîtriser les débats et avait fait le break à la 57e minute grâce à Bašić, bien placé dans la surface. Malgré quelques tentatives de De Bruyne et McTominay, Naples n’avait jamais réussi à inverser la tendance face à une équipe romaine solide et disciplinée. La Lazio s’est ainsi imposée (0-2) à l’extérieur, confirmant son efficacité et sa rigueur défensive jusqu’au coup de sifflet final.