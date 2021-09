Bundesliga : Bochum et Stuttgart se neutralisent

Duel du bas de tableau ce dimanche en Bundesliga. Le VfB Stuttgart (15e) se déplaçait sur la pelouse de Bochum (17e), deux équipes qui jusque-là n'avaient décroché qu'une seule victoire depuis le début de la saison. Les Souabes restaient sur une défaite face au Bayer Leverkusen (1-3), tout comme les promus qui s'étaient inclinés lourdement contre le Bayern Munich (7-0). Les deux formations ne parvenaient pas à se départager et retournaient aux vestiaires après une première mi-temps équilibrée, au cours de laquelle elles n'ont cadré qu'une seule frappe chacune.

Stuttgart pensait prendre l'avantage après la pause, mais le but de Mavropanos était finalement refusé après intervention de l'assistance vidéo pour une main (55e). Le score n'évoluait finalement pas et les deux équipes se quittaient sur le score de 0-0. Les Souabes gagnent deux places au classement (13e), à égalité avec Francfort et l'Arminia Bielefeld. Bochum reste 17e et ira défier le RB Leipzig sur sa pelouse lors de la prochaine journée, alors que Stuttgart recevra Hoffenheim.

Le classement de la Bundesliga

Les compositions officielles au coup d'envoi :

Le XI de Bochum

Le XI du VfB Stuttgart