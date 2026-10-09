Barcelone : Al-Nassr veut bloquer le retour de João Félix

João Félix rêve toujours de retrouver le FC Barcelone, mais Al-Nassr ne compte pas faciliter son départ. Selon les informations de Sport, le nouveau président du club saoudien, Ahmed Al Sultan, nommé mardi en remplacement d’Abdullah Al Majed, souhaite activer une clause permettant de prolonger automatiquement le contrat de l’international portugais de deux saisons supplémentaires. Alors que l’attaquant arrive dans la dernière année de son engagement garanti, son entourage aurait déjà commencé à préparer un éventuel retour en Catalogne. Mais les intentions de la nouvelle direction sont bien différentes. Al Sultan souhaiterait conserver Félix sur le long terme et en faire la nouvelle figure de proue d’Al-Nassr lorsque Cristiano Ronaldo quittera progressivement le devant de la scène. Une décision qui pourrait compromettre les ambitions du joueur de retrouver rapidement le football européen.

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Déjà passé par le Barça lors de la saison 2023-2024, dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Atlético de Madrid, João Félix avait disputé 44 rencontres, inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives. Malgré des performances irrégulières, le Portugais avait gardé un excellent souvenir de son passage en Catalogne et n’a jamais caché son attachement au club. De son côté, Barcelone envisagerait son retour uniquement dans le cadre d’une opportunité de marché, sans en faire une priorité pour l’été 2027. Le secteur offensif catalan dispose déjà de nombreuses solutions, notamment avec Fermín et Dani Olmo dans le registre privilégié de Félix, ainsi que Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon sur les ailes. Dans ce contexte, l’activation de cette clause par Al-Nassr pourrait considérablement réduire les chances de revoir l’ancien joueur de l’Atlético sous le maillot blaugrana dès la saison prochaine.