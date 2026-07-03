Équipe de France : Désiré Doué est épaté par Michael Olise

Bluffant depuis le début de Coupe du Monde, Michael Olise pourrait s’approprier une marque historique dès demain soir face au Paraguay. En cas de passe décisive de sa part, le Munichois égalera le record d’assists sur une seule Coupe du Monde, actuellement détenu par Pelé (6, Olise est à 5). Mais il serait évidemment réducteur de résumer l’influence de l’international tricolore à sa fiche statistique. En conférence de presse ce vendredi, Désiré Doué a dit toute l’admiration qu’il avait pour son coéquipier.

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«Il est exceptionnel. Il a 5 passes décisives. Il nous apporte énormément sur le terrain. Tous les joueurs s’entendent bien avec lui, il est discret dans les médias», a indiqué le Parisien. Ces dernières semaines, il se murmurait que le PSG rêvait d’attirer l’ailier du Bayern Munich. Affaire à suivre, même s’il y aura de la concurrence. À commencer par celle du Real Madrid.