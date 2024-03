Ligue 1 : cet OM commence à faire très peur !

Cinq sur cinq. C’est le bilan de cet Olympique de Marseille depuis que Jean-Louis Gasset a pris les commandes de l’équipe le 20 février dernier. Dimanche soir encore, la bande de Pierre-Emerick Aubameyang a pris le dessus sur son rival, s’imposant 2-0 face au FC Nantes, étant globalement bien supérieure aux Canaris. Une victoire un peu marquée par la polémique arbitrale et la rage des Nantais, mais qui permet aux Marseillais de se hisser à la septième place au classement de Ligue 1, à 3 petits points seulement de la quatrième position occupée par le LOSC, qui leur donnerait accès aux barrages de la Ligue des Champions.

Surtout que dimanche soir, les Marseillais arrivaient un peu fatigués et dans un contexte peu évident pour performer. « C’était notre 5e match en 18 jours, je savais qu’on allait souffrir physiquement. Contre Villarreal (4-0) jeudi, on a pressé pendant une bonne partie du match, donc c’est très dur de remettre ça trois jours plus tard. Surtout qu’on avait beaucoup de blessés aujourd’hui, donc il a fallu remettre les mêmes joueurs. Mais on n’a rien lâché ! On n’a pas été très beaux, mais on a tenu », confiait ainsi Gasset après la rencontre.

Des chiffres exceptionnels

C’est la première fois depuis 62 ans qu’un entraîneur de l’OM remporte ses cinq premières rencontres à la tête de l’équipe. Rien que ça. Un retour en force qui surprend beaucoup de monde, forcément, et qui s’explique en bonne partie par une animation offensive complètement retrouvée. L’OM a ainsi inscrit 18 buts en 5 rencontres, soit une moyenne de 3,6 réalisations par rencontre ! De son côté, Aubameyang est le premier joueur à atteindre les 23 buts pour sa première saison avec l’OM depuis Didier Drogba il y a 20 ans. En cinq matchs, l’équipe de Gasset a marqué autant de buts que sous Gattuso en 13 rencontres.

Si l’objectif de Gasset et de la direction semblait d’abord de sauver la saison et de ne pas la terminer de façon catastrophique, l’OM peut désormais rêver plus grand. Tant sur la scène nationale, avec un podium qui n’est plus qu’à six points, ainsi qu’en Europe, où cette large victoire 4-0 a été un sacré message envoyé à toute l’Europe du football. Du côté de Marseille, on peut donc avoir le sourire, même s’il est vrai que le calendrier s’annonce compliqué, avec des déplacements à Rennes, à Lille, et le Classique au Vélodrome dans les semaines à venir notamment…