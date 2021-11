Liga : Grenade cartonne Levante

Ce lundi, la 12e journée de Liga se terminait avec un duel d'équipes mal classées entre Levante (19e) et Grenade (18e). Les Granotes étaient à la recherche de leur premier succès de la saison dans leur stade, mais Grenade avait aussi des arguments. L'équipe de Robert Moreno est vite rentrée dans son match avec un but de German Sanchez (7e) et continué sa démonstration.

La suite après cette publicité

Peu avant la pause, le buteur colombien Luis Suarez a doublé la mise (2-0, 38e). Rentré en seconde période (64e), Antonio Puertas a parachevé la victoire de son équipe (3-0, 69e). Une victoire 3-0 qui permet à Grenade de remonter à la 14e place et de sortir de la zone rouge. Pour Levante, la situation se complique.

Le classement de la Liga