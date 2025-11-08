Sergio Conceição est déjà sous pression à Al Ittihad !

Arrivé en grande pompe à Al Ittihad en octobre 2025, Sergio Conceição était présenté comme l’homme capable de transformer le club saoudien en véritable machine à titres. Après un passage décevant à l’AC Milan, où il n’avait jamais vraiment réussi à imposer sa vision tactique ni à trouver l’équilibre du vestiaire, le Portugais a accepté un défi de taille en succédant à Laurent Blanc pour ramener Al Ittihad sur le devant de la scène nationale et continentale. Son effectif, incroyablement étoilé, laissait pourtant entrevoir de grandes ambitions avec Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar, Danilo Pereira et Moussa Diaby. La mission semblait claire avec l’objectif de remporter tous les trophées possibles et imposer une identité de jeu ambitieuse, à l’image de ce que Conceição avait fait au FC Porto notamment.

Mais sur le terrain, la réalité est loin des attentes. Depuis son arrivée, le bilan du Portugais est alarmant : 7 matchs dirigés, 3 victoires et déjà une série de défaites inquiétantes. Plus inquiétant encore, aucune victoire n’a été enregistrée en Saudi Pro League. Le club, qui visait le titre sans discussion, est désormais 8e du championnat, à 13 points du leader et rival Al Nassr de Cristiano Ronaldo, laissant planer un doute sur la capacité de Conceição à gérer une équipe de stars dans un contexte très exigeant. En Ligue des Champions asiatique, le constat est tout aussi préoccupant puisqu’Al Ittihad pointe seulement 6e de son groupe sur 12 équipes avec un jeu souvent stéréotypé et un manque évident de cohésion collective. Les observateurs commencent à s’interroger sur la capacité de l’entraîneur galvaniser un effectif pour imposer son style dans un vestiaire composé de talents internationaux et d’attentes saoudiennes démesurées.

Le vestiaire lâche Conceição

Selon nos informations, la situation dépasse déjà les simples résultats. En effet, Conceição est déjà en danger à Jeddah. Plusieurs dirigeants du club auraient exprimé de vives inquiétudes sur sa capacité à gérer le vestiaire et à s’adapter au contexte local. Certains cadres auraient même commencé à contester ouvertement ses choix tactiques et sa manière de communiquer. Le malaise est palpable et, selon nos sources internes, certains joueurs se disent démotivés et perdus face à un entraîneur qui n’écoute pas leurs retours. L’équilibre du groupe, pourtant riche en individualités, semble fragile, et les tensions internes pourraient compromettre la saison avant même la fin de l’automne. Le défaite ce samedi contre Al Ahli pourrait donc être celle de trop.

De plus, le problème ne se limite pas au plan sportif. La communication avec les joueurs saoudiens serait extrêmement compliquée, certains membres du vestiaire n’arrivant pas à comprendre ni à s’adapter au style très direct et autoritaire de Conceição. Le Portugais, réputé pour son caractère affirmé et sa volonté de tout contrôler, se retrouve de plus en plus isolé, refusant d’écouter les conseils et critiques venant de l’entourage. Certains joueurs auraient même commencé à prendre leurs distances, laissant planer l’impression que le vestiaire est en train de lâcher son entraîneur. Si cette situation venait à perdurer, le club pourrait se retrouver face à une crise interne majeure, avec un entraîneur déjà fragilisé et une saison sportive en péril.