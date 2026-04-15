Barça : la réaction fantastique de Lamine Yamal après l’élimination

C’est une réaction de leader. Hier soir, lors du quart de finale de Ligue des Champions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, les Catalans ont cru créer l’exploit… sans réussite en deuxième période (1-2). Et à la fin du match, toutes les caméras étaient tournées vers le premier buteur de la soirée : Lamine Yamal (18 ans). La pépite espagnole avait donné l’avantage aux siens dès l’entame, mais a finalement quitté la pelouse en tant que perdant.

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À 18 ans, Lamine Yamal 🇪🇸 s’est comporté comme un leader hier juste après le coup de sifflet final. pic.twitter.com/9Z0j6R5cze — Actu Foot (@ActuFoot) <a href="https://twitter.com/ActuFoot/status/2044294652308676763?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2026

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S’il y a une semaine, après la défaite au Camp Nou lors de la première manche (0-2), l’ailier avait quitté la pelouse très furieux, au Metropolitano, son visage a été tout autre. Celui-ci s’est comporté comme un leader en allant consoler ses coéquipiers, tour à tour. Il est notamment venu réconforter Ronald Araujo, de huit ans son aîné.