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Granit Xhaka dévoile sa lourde sanction

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Granit Xhaka @Maxppp

Granit Xhaka connait désormais sa sanction. Rappelons que le milieu de terrain suisse risquait jusqu’à 5 ans de prison pour s’être procurée de faux certificats Covid en 2022. Il a annoncé lui-même sa condamnation sur les réseaux sociaux.

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Il écope ainsi d’une amende de 160 000 euros, et de deux ans de suspension avec sursis. « Il y a quelques semaines, j’ai déclaré que j’assumais la responsabilité de ma décision. Je maintiens cette position », a déclaré Xhaka, qui évolue du côté de Sunderland. Il avait fait l’impasse sur le rassemblement avec son équipe nationale suite à l’annonce de l’ouverture d’une enquête.

Pub. le - MAJ le
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