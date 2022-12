Bordeaux : Stian Gregersen prolonge jusqu’en 2026

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la prolongation de Stian Gregersen jusqu’en juin 2026. L’international norvégien (sept sélections) a participé à treize rencontres de Ligue 2 cette saison avec les Marine et Blanc pour sept clean sheets. Des statistiques solides pour le joueur de 27 ans qui ont dû motiver les dirigeants bordelais et les pousser à étendre son bail en Gironde.

« Arrivé aux Girondins durant le mercato estival de 2021, le défenseur central a disputé 37 rencontres sous le maillot des Marine et Blanc. Il a fait trembler les filets adverses une fois et délivré une passe décisive en Ligue 1 Uber Eats. Son expérience, son état d’esprit et sa lecture du jeu sont des atouts indéniables pour l’effectif bordelais. Le Club est donc très heureux de pouvoir compter sur ce talentueux défenseur pour les prochaines saisons » peut-on d’ailleurs lire au sein du communiqué du club bordelais.

