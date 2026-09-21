FIFA : la nouvelle curieuse lettre envoyée par Gianni Infantino

Gianni Infantino tente de reprendre la main. Le président de la FIFA a proposé lundi, dans une lettre adressée au Conseil de l’instance et aux 211 fédérations membres, d’organiser « une consultation directe, structurée et limitée dans le temps » afin de réfléchir à une réforme de la gouvernance de la FIFA. Les discussions porteraient notamment sur les rôles respectifs du président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, ainsi que sur les moyens de renforcer la transparence et la responsabilité. Infantino souhaite que de premières propositions puissent être étudiées lors du prochain Conseil, prévu le 15 octobre, avant que d’éventuelles modifications statutaires ne soient soumises au Congrès pour approbation.

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Cette initiative intervient alors que l’environnement autour du dirigeant italo-suisse est toujours aussi tendu. Candidat à sa propre succession en mars prochain, Infantino est toujours fragilisé par l’abandon de son projet « FIFA Forward Entreprise », qui devait permettre à des investisseurs privés d’entrer au capital d’une structure regroupant certains actifs de la FIFA, dont la Coupe du Monde. Face à l’opposition de l’UEFA, de la Concacaf et de l’AFC, le projet a finalement été retiré. Les trois confédérations maintiennent depuis la pression sur Infantino et réclament son départ. Dans sa lettre, le dirigeant reconnaît que cette initiative avait pu donner « l’impression que des décisions avaient déjà été prises », tout en assurant que ce n’était pas le cas.